FinTech Pliant sammelt 28 Millionen Dollar in Serie-A- Finanzierungsrunde ein (FOTO)

Berlin (ots) - Das FinTech Pliant, das seine Kreditkartenlösung für Unternehmen

in ganz Europa vor weniger als zwei Jahren auf den Markt gebracht hat, verkündet

mit einer erfolgreich abgeschlossenen Serie-A-Finanzierungsrunde einen wichtigen

neuen Meilenstein auf seinem Weg. Das Unternehmen hat sich 28 Millionen

US-Dollar Kapital von bestehenden und neuen Investoren gesichert.



Das Berliner FinTech Pliant blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück: Neben

dem Eintritt in sieben weitere europäische Märkte konnte Pliant ein sechsfaches

Wachstum des eigenen Kundenportfolios verzeichnen. Nun will das Start-up mit dem

Abschluss der bedeutsamen Serie-A-Finanzierungsrunde die Erfolgsgeschichte im

Jahr 2023 und darüber hinaus fortsetzen.