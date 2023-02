Charlie Munger, Berkshires Vize, äußert sich seit einiger Zeit öffentlich über Kryptos. Er sagt, er wünschte, sie wären nie erfunden worden. Er sagt, Bitcoin sei "dumm und böse" und nützlich für "Kidnapper und Erpresser". Er vergleicht Kryptos mit "Rattengift" und einer "Geschlechtskrankheit".

Jetzt geht es weiter: "Ich bin nicht stolz auf mein Land, dass es diesen Mist zulässt. Es ist wertlos, es taugt nichts, es ist verrückt, es wird nichts als Schaden anrichten. Es ist unsozial, es zuzulassen", so Munger während eines live gestreamten Interviews mit CNBC bei der Aktionärsversammlung des Daily Journals. Er schäme sich dafür, dass so viele Menschen "an diesen Mist glauben und die Regierung ihn zulässt".