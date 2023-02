Sitka Gold (CSE:SIG: FRA:1RF; OTCQB:SITKF) nutzt den logistischen Standortvorteil seines Blackjack/Eiger Projekts im Yukon und plant für diesen Winter erneut 10.000 Meter an Bohrungen. Damit gehört das Projekt zu den wenigen im Yukon, die nicht der üblichen Saisonalität zwischen Sommeraktivität und Winterpause unterliegen. Schon im vergangenen Winters hatte das Unternehmen 10.000 Meter gebohrt. Insgesamt 11.000 Meter und 34 Bohrungen haben bisher ausgereicht, um auf dem Projekt eine Maiden Ressource von 1,34 Mio. Unzen Gold zu ermöglichen. Sitka hatte diese erst Anfang dieses Jahres gemeldet.

Cor Coe, Director und CEO von Sitka, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, dass wir uns die Dienste von Kluane Drilling Ltd. für unsere Bohrprogramme 2023 gesichert haben. Kluane ist ein gut etabliertes Bohrunternehmen mit Sitz in Whitehorse, das nachweislich erfolgreiche und kosteneffiziente Diamantbohrprogramme in allen Gelände- und Wetterbedingungen sowohl im Sommer als auch im Winter im Yukon durchgeführt hat. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Kluane, da wir den Beginn unseres Winterbohrprogramms bei RC Gold planen.“

Die Winter- und Sommer-Diamantbohrprogramme 2023 bei RC Gold knüpfen an die erfolgreichen Ergebnisse von 2022 an. Die erste Mineralressourcenschätzung umfasst die Lagerstätte Blackjack (900.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 0,83 g/t Gold) und die Lagerstätte Eiger (440.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 0,50 g/t Gold), die beide in alle Richtungen offen sind. Die Lagerstätten Blackjack und Eiger liegen etwa 2 Kilometer voneinander entfernt, entlang eines mineralisierten Korridors, in dem minimale Bohrungen gezeigt haben, dass sich die Goldmineralisierung in der Zone Saddle fortsetzt, die sich in der Mitte zwischen diesen neu entdeckten Lagerstätten befindet (siehe Abbildung 1).

Der Schwerpunkt der Bohrungen in diesem Jahr wird auf der Erweiterung der Ressourcen der Lagerstätten Blackjack und Eiger liegen, wobei die Bohrungen darauf ausgerichtet sind, die bekannte Mineralisierung dieser Lagerstätten seitlich und in der Tiefe zu erweitern. Außerdem sind Bohrungen entlang des mineralisierten Korridors zwischen diesen Lagerstätten in und um die Zone Saddle vorgesehen, die noch relativ unerprobt ist, aber nach Auffassung der Geologen das Potenzial für zusätzliche Ressourcen enthält.

Abbildung 1: Blackjack- und Eiger-Lagerstätten

Fazit: Wenn man bedenkt, dass 11.000 Meter an Bohrungen für die erste Ressourcenschätzung von 1,34 Mio. Unzen Gold auf Blackjack/Eiger ausgereicht haben, besteht eine reelle Chance, dass die jetzt geplanten 10.000 Meter Bohrungen diese Ressourcenschätzung erheblich erweitern und – bei einem erfolgreichen Verlauf - möglicherweise sogar verdoppeln können. Seit der vorangegangenen Saison haben die Geologen ein viel besseres geologisches Bild der Goldablagerungen auf dem Projekt erarbeitet. Deshalb ist anzunehmen, dass die neuen Bohrungen noch gezielter eingesetzt werden, was ihre Effizienz erhöhen könnte. Zur Erinnerung: In der höhergradigen Blackjack-Zone haben 20 Bohrungen ausgereicht, um 900.000 Unzen zu definieren. Blackjack im Westen und Eiger im Osten liegen rund 2 km auseinander. Die These, die Sitka mit den kommenden Bohrungen prüfen will, lautet: Ist der gesamte Korridor zwischen den beiden Fundstellen mineralisiert? Spätestens wenn Sitka die Investoren überzeugen kann, dass die Lagerstätten Blackjack, Saddle (in der Mitte) und Eiger zu einem Projekt zusammenwachsen, dürften die Tage als Micro-Cap gezählt. Derzeit notiert Sitka bei gerade einmal 20 Mio. CAD Börsenwert. Wir freuen uns auf Nachrichten von Sitkas Carlin-Stil-Entdeckung Alpha Gold in Nevada. Die Proben müssten bald aus dem Labor zurück sein.



