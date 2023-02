Die großen US-Indizes sind stark gestiegen seit Anfang Januar. Die jüngsten Verbraucher- und Erzeugerpreise in den USA dämpften die Stimmung ein wenig. Noch ist die Gefahr einer Rezession nicht gebannt.

Vor einem solchen Hintergrund würden die Anleger normalerweise in hochwertige Aktien investieren. Das Problem in diesem Jahr ist jedoch, dass Qualitätsaktien mit einem Aufschlag von 12,5 Prozent auf ihre historische Bewertung gehandelt werden, so Analystin Sarah McCarthy in einer Mitteilung.