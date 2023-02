Schneider Electric coacht Partnerunternehmen für mehr Nachhaltigkeit und Effizienz

The Hive

Hive" in Paris statt



Schneider Electric (https://www.se.com/de/de/) , einer der führenden Anbieter im

Bereich der digitalen Transformation von Energiemanagement und Automatisierung,

brachte beim diesjährigen EcoXpert Power Event im "The Hive" Partner, Kunden und

Kollegen aus ganz Europa in Paris zusammen. Auf der Konferenz wurde ein

umfangreiches Programm zu Nachhaltigkeit, Effizienz und Innovation angeboten.