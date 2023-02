Nine Mile kündigt Bohrbeginn in seinem VMS-Projekt Nine Mile Brook an

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – 17. Februar 2023 / IRW-Press / - NINE MILE METALS LTD. (CSE: NINE, OTCQB: VMSXF, FWB: KQ9) (das „Unternehmen“ oder „Nine Mile“) freut sich bekannt zu geben, dass die Winterbohrungen im unternehmenseigenen VMS-Projekt Nine Mile Brook begonnen haben. Es kommen rahmenmontierte Bohrgeräte („Skid Mount“) zum Einsatz und mit den Arbeiten wurde die in Moncton (New Brunswick) ansässige Firma Orbit-Garant Drilling Inc. beauftragt. Die Arbeiten am Bohrloch T05-A, wo schon vor den Weihnachtsfeiertagen Teilbohrungen stattfanden, wurden nun wieder aufgenommen. Die ursprüngliche Ankündigung des Bohrprogramms erfolgte am 16. Januar 2023 und am 31. Januar 2023. Nine Mile wird in den kommenden Wochen über weitere Neuigkeiten aus den Bohrungen berichten. Folgen Sie uns auf unseren nachstehend angeführten Social-Media-Plattformen, um zeitgerecht über alle Neuigkeiten informiert zu werden.

Abbildung 1 - Die Bohrarbeiten der Firma Orbit im VMS-Projekt Nine Mile Brook

„Wir freuen uns sehr über die Wiederaufnahme der Bohrungen bei Nine Mile Brook, die für uns hohe Priorität haben. Wir werden nun unseren größeren, tiefergehenden rahmenmontierten Bohrer der Firma Orbit-Garant, einem Spezialisten für Bohrprogramme in tieferliegenden Zielzonen, zum Einsatz bringen. Das Explorationsteam ist vor Ort und setzt die Bohrungen in der Zielzone Hinge A im Bohrloch T05-A, das wir zu Beginn der Feiertage verschlossen haben, wieder fort.

Mit Hilfe der modernsten technischen Analysen unseres Technikerteams konnten wir auch eine Reihe weiterer Zielbohrlöcher in diesem Gebiet bestätigen. Wir freuen uns darauf, schon bald über neue Informationen aus unserem Explorationsprogramm berichten zu können. Darüber hinaus ist es uns eine große Freude, die Firmen Oak Hill Financial und Global Media One bei uns im Team begrüßen zu dürfen. Es ist uns sehr wichtig, sowohl vor Ort als auch extern auf ein bestens qualifiziertes und hochspezialisiertes Team zählen zu können“, so Patrick J Cruickshank, MBA, der für das Unternehmen als CEO und Director tätig ist.