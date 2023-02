Peking (ots/PRNewswire) - Ermutigende Indikatoren, die vom Tourismus und den

Das Qiushi Journal, das Vorzeigemagazin des Zentralkomitees der KommunistischenPartei Chinas (KPCh), veröffentlichte am Donnerstag Xis Artikel mit dem Titel"Einige wichtige Fragen der aktuellen Wirtschaftsarbeit", der Teil von Xiswichtiger Rede ist, die er auf der jährlichen ZentralenWirtschaftsarbeitskonferenz am 15. Dezember 2022 hielt.Ausweitung der BinnennachfrageXi betonte, dass die unzureichende Nachfrage derzeit der Hauptwiderspruch ist,dem sich die Wirtschaft gegenübersieht, und wies darauf hin, dass Anstrengungenunternommen werden sollten, um die Inlandsnachfrage anzukurbeln, indem derErholung und Ausweitung des Verbrauchs Vorrang eingeräumt und mehr privateInvestitionen durch staatliche Investitionen und politische Anreize gefördertwerden.In dem Artikel wird außerdem gefordert, die Ausfuhren in die Industrieländer zustabilisieren und die Ausfuhren in die Schwellenländer zu steigern.Der Konsumboom während des Frühlingsfestes spiegelt das Potenzial des heimischenMarktes und die Dynamik der chinesischen Wirtschaft wider.Während des einwöchigen Feiertags stiegen die Umsatzerlöse in Chinas konsumnahenSektoren um 12,2 Prozent gegenüber dem letztjährigen Frühlingsfest, das vom 31.Januar bis zum 6. Februar dauerte, wie Daten der staatlichen Steuerverwaltungzeigen.Nach Angaben des Ministeriums für Kultur und Tourismus wurden während desdiesjährigen Frühlingsfestes rund 308 Millionen Inlandsreisen unternommen, 23,1Prozent mehr als im Vorjahr. Die Einnahmen aus dem Inlandstourismus beliefensich während der einwöchigen Ferien auf insgesamt 375,8 Milliarden Yuan (rund55,52 Milliarden Dollar), was einem Anstieg von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahrentspricht.An den Kinokassen des Landes wurden 6,76 Milliarden Yuan (etwa 1 MilliardeDollar) eingespielt, der zweithöchste Bruttobetrag für den jährlichen Feiertag,wie die chinesische Filmverwaltung mitteilte.