Nach den US-Erzeugerpreisen am Vortag geriet die Wall Street stark unter Druck und schloss letztlich am Tagestief. Damit kühlt die Stimmung etwas ab und auch die Freude über nachlassende Inflation. Denn die Erzeugerpreise signalisierten, ebenso wie die Verbraucherpreise am Dienstag, dass die US-Notenbank noch nicht am Ziel ist.

Nach den US-Erzeugerpreisen am Vortag geriet die Wall Street stark unter Druck und schloss letztlich am Tagestief. Damit kühlt die Stimmung etwas ab und auch die Freude über nachlassende Inflation.

Disclaimer