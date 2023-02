Scholz ruft Verbündete zu Beteiligung an Panzer-Lieferung auf

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die westlichen Verbündeten aufgefordert, sich den deutschen Lieferungen von Kampfpanzern an die Ukraine anzuschließen. Dies sei Voraussetzung dafür, diese Rüstungshilfe durchhalten zu können, sagte er am Freitag auf der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC). "Dazu gehört, dass alle, die solche Kampfpanzer liefern können, dies nun auch wirklich tun", mahnte Scholz. Deutschland werde auch bei Ausbildung sowie bei Nachschub und Logistik unterstützen. Er bot den Partnern eine deutsche Führungsrolle ("Leadership") an. Deutschland liefert 14 Leopard 2A6 und sucht in einem unerwartet schleppenden Prozess weiter nach Partnern, um ein ukrainisches Bataillon mit 31 Leopard-Panzern auszurüsten. Polen ist Hauptlieferant für ein weiteres Bataillon mit dem älteren Modell Leopard 2A4./cn/DP/ngu