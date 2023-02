HometoGo, Smartbroker, Tesla – und sie leben doch noch

Viele Aktien sind 2022 unter die Räder gekommen. Doch einige feiern 2023 ein beeindruckendes Comeback und sind ihr Risiko offenbar wert.

Wer wollte im Herbst 2022 schon die Aktie von Meta haben? Kaum jemand. Zu groß war das negative Momentum, zu umstritten die hohen Ausgaben fürs Metaverse und zu hoch die Personalkosten, die Meta ebenso wie viele andere Tech-Konzerne in den USA aufgebaut hatten. Mit den Quartalszahlen im Januar dann explodierte der Aktienkurs von Meta förmlich und dies lag wie bei so vielen anderen Tech-Titeln auch daran, dass sogenannte Short-Seller ihre Positionen eindecken mussten. In einem solchen Fall wollen viele die auf fallende Kurse gesetzt hatten durch ein Nadelöhr und Aktienkurse klettern binnen kurzer Zeit gern mal deutlich zweisellig.