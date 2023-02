KIEW (dpa-AFX) - Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat der Ukraine bei einem Besuch in Kiew Unterstützung zugesagt, jedoch zunächst keine konkreten Zusagen für weitere militärische Hilfe gemacht. Rutte traf am Freitag auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Er sicherte ihm Unterstützung zu, "so lange es nötig ist", wie die Nachrichtenagentur ANP berichtete. Rutte lobte "den unglaublichen Mut und die Entschlossenheit" der Bürger gegen die russische Aggression. "Es geht auch um unseren Frieden und Sicherheit, unsere Werte, die auf dem Spiel stehen", sagte er.

Der Premier äußerte sich nicht zu der Frage, ob die Niederlande der Ukraine Kampfflugzeuge vom Typ F-16 liefern würden. Darum hat Kiew gebeten. Zuvor hatte die Regierung das nicht ausgeschlossen. Auf eine entsprechende Frage antwortete Rutte jetzt, dass in der Frage der Kampflugzeuge zunächst internationale Übereinstimmung erzielt werden müsse. Die Niederlande hatten im vergangenen Jahr bereits Militärhilfe im Wert von etwa einer Milliarde Euro geleistet. Für dieses Jahr wurden etwa 2,5 Milliarden Euro reserviert./ab/DP/ngu