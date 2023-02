Wirtschaft Lindner plant Steuersenkungen für Unternehmen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) plant ein "Entlastungspaket" für Unternehmen in zweistelliger Milliardenhöhe. Unter anderem will er Gewinne von Personengesellschaften begünstigen, sofern sie in der Firma bleiben.