Kosten runter, Leistung rauf - Wie Beamte ihre Versicherungen optimieren (FOTO)

Braunschweig (ots) - Enis Eisfeld und Kolja Schneider sind die Gründer und

Geschäftsführer der Kees Finanzberater GmbH & Co. KG mit Sitz in Braunschweig.

Während ihrer Arbeit bei der Polizei entdeckten sie Probleme und Lücken in den

Versicherungskonzepten von Beamten. Heute verhelfen die Experten mit

blaulichtversichert.de Staatsdienern als unabhängige Versicherungsmakler zur

optimalen Absicherung.



Als Soldat, Lehrer oder Polizist repräsentieren Beamte den deutschen Staat. In

der Berufswelt nehmen sie folglich eine einzigartige Rolle ein, die wiederum

einer besonderen Absicherung bedarf - zumal für Beamte andere Regelungen gelten

als für Angestellte. Oft haben sie zum Beispiel berufsspezifische Risiken zu

tragen. "Der Gesetzgeber sorgt für seine Beamten - doch private Versicherungen

sind und bleiben unverzichtbar, um im Ernstfall optimal geschützt zu sein",

wissen Enis Eisfeld und Kolja Schneider, die Gründer und Geschäftsführer der

Kees Finanzberater GmbH & Co. KG in Braunschweig. "Entsprechend fragen sich

viele Beamte, wie sie mit zusätzlichen Versicherungen sinnvoll vorsorgen

können." Die Experten haben es sich mit blaulichtversichert.de zur Aufgabe

gemacht, Beamte individuell und beamtenspezifisch hinsichtlich ihrer

Versicherungen zu beraten. Im Folgenden nennen sie drei Punkte, die Beamten

dabei helfen können, ihre Absicherungen für die Zukunft zu optimieren - und

gleichzeitig erhebliche Kosten zu sparen.