FRANKFURT (dpa-AFX) - Wieder größere Zinssorgen haben den Dax am Freitag einen Großteil seines Wochengewinns gekostet. Der deutsche Leitindex beendete den Handel bei 15 482,00 Punkten mit minus 0,33 Prozent. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,59 Prozent auf 28 857,81 Punkte nach unten.

An sein im Februar erreichtes Jahreshoch bei 15 658 Punkten kam der Dax in dieser Woche mit in der Spitze 15 634 Punkten nicht mehr heran. Das Wochenplus verringerte sich mit dem Ergebnis vom Freitag auf 1,1 Prozent.

"Der Dax hat es in diesem Jahr noch nicht geschafft, mit einem Wochenschlusskurs über 15 500 Punkten abzuschließen. Das verdeutlicht die starke Widerstandszone in diesem Bereich", schrieb Analyst Salah Bouhmidi vom Broker IG./ajx/he