CREDIT SUISSE stuft Delivery Hero auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Delivery Hero von 97 auf 94 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Joseph Barnet-Lamb passte sein Bewertungsmodell für den Essenslieferdienst nach der Platzierung einer Wandelanleihe und dem Rückkauf eines Teils der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen an. Die Refinanzierung sei strategisch vernünftig gewesen, belaste aber wohl kurzfristig die Stimmung angesichts der Debatten über den freien Barmittelfluss, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2023 / 13:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,82 % und einem Kurs von 40,32EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Joseph Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 94

Kursziel alt: 97

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m