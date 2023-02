WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag mit leichten Kursverlusten geschlossen. Der ATX konnte sich von den Tiefstständen am Vormittag deutlich entfernen, am Ende stand ein kleines Minus von 0,14 Prozent auf 3495,97 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime verlor ebenfalls 0,14 Prozent auf 1758,09 Zähler. Damit endete die dreitägige Gewinnserie am Wiener Markt - wachsende Zinssorgen rückten zuletzt wieder verstärkt in den Fokus der Investoren und trübten die Stimmung.

Am Vortag waren Konjunkturdaten aus den USA veröffentlicht worden, die unter dem Strich weitere geldpolitische Straffungen durch die US-Notenbank Fed erwarten lassen. Aussagen von den Fed-Mitgliedern Loretta Mester und James Bullard deuten zudem in Richtung größerer Zinsschritte. Beide sagten, zur nächsten Zinssitzung werde eine Erhöhung um nochmals 0,50 Prozentpunkte erwogen. Damit würde die Fed ihr Tempo wieder erhöhen, nachdem sie im Dezember und im Februar jeweils nur einen Zinsschritt um 0,25 Punkte vorgenommen hatte.