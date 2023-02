(mehr Details)



POTSDAM (dpa-AFX) - Der für Medienpolitik zuständige brandenburgische Staatssekretär, Benjamin Grimm, hat nach eigener Aussage von Missständen beim RBB erst aus der Presse erfahren. So habe er etwa vom umstrittenen Bonussystem für Führungskräfte beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) vor dem Bekanntwerden des Sender-Skandals keine Kenntnis gehabt, sagte der SPD-Politiker am Freitag im Untersuchungsausschuss im Landtag in Potsdam.

Grimm war der erste Zeuge, der in dem Ausschuss öffentlich vernommen wurde. Der Ausschuss will herausfinden, wie die Rechtsaufsicht des Landes Brandenburg in den vergangenen Jahren über den RBB ablief. Die AfD, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk besonders häufig und scharf kritisiert, hatte ihn beantragt.