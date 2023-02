DAX - Kurzer Hochlauf und neuer Kursrückgang?

Zu beachten ist, dass das Verlaufshoch am Donnerstag bei 15.634 Punkten lag, und damit unter dem vorherigen Verlaufshoch bei 15.658 Punkten. Dieses tiefere Verlaufshoch könnte bereits ein Schwächesginal sein und auf einen nur kurzen Hochlauf im DAX und in der Folge weiter fallende Kurse hindeuten. Besonders vor dem Hintergrund nachgebender Kurse im S&P 500. Bei einem erneuten Rücklauf sollte der DAX dann wiederholt den 10er-EMA anlaufen und diesen nach unten durchbrechen, um ein tieferes Verlaufstief unter der Marke von 15.300 Punkten zu markieren. In diesem Fall wäre dann mit einem Rücklauf zur Unterstützung bei 15.150 Punkte zu rechnen.

Aktuelle Lage