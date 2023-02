Portofino kündigt eine vollständig gezeichnete Privatplatzierung an

Vancouver, B.C., 17. Februar 2023 / IRW-Press / PORTOFINO RESOURCES INC. (TSX-V: POR) (OTCQB: PFFOF) (FWB: POTA) („Portofino“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung im Wert von 500.000 Dollar zu einem Preis von 0,05 Dollar pro Einheit durchführt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Aktienlaufwarrant. Jeder Warrant hat eine Laufzeit von 36 Monaten, beginnend mit dem Abschlussdatum, und berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 0,075 Dollar. Die Platzierung wurde vollständig gezeichnet.

Der Erlös aus der Finanzierung wird für Explorationsaktivitäten auf Portofinos argentinischen Lithiumprojekten und seinen kanadischen Projekten verwendet sowie für Working Capital und allgemeine Unternehmensaktivitäten. Der Abschluss unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange, und alle ausgegebenen Aktien sind an eine viermonatige Haltefrist gebunden.

Über Portofino Resources Inc.

Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Portofino hat die Möglichkeit, eine Mehrheitsbeteiligung an mehreren Lithiumprojekten in Salta (Argentinien) und bis zu 100 % der Anteile und Rechte am Lithiumkonzessionsgebiet Yergo zu erwerben. Die Konzessionsgebiete befinden sich im Herzen des weltweit bekannten argentinischen Lithiumdreiecks und in unmittelbare Nähe zu mehreren erstklassigen Lithiumprojekten. Das Unternehmen hat auch das Recht, eine 100%ige Beteiligung an drei Lithiumprojekten im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario zu erwerben: Allison Lake North, Greenheart Lake und McNamara Lake.

Portofinos Projekte South of Otter und Bruce Lake befinden sich im historischen Goldbergbaudistrikt Red Lake, Ontario, Kanada, in unmittelbarer Nähe des Goldprojekts Dixie, das von Great Bear Resources Ltd. entdeckt wurde und sich nun im Besitz von Kinross Gold Corp. befindet. Darüber hinaus besitzt Portofino drei andere Goldprojekte im Nordwesten von Ontario: das Konzessionsgebiet Gold Creek, das sich unmittelbar südlich der historischen Mine Shebandowan befindet, sowie die Konzessionsgebiete Sapawe West und Melema West im sich schnell entwickelnden Goldbergbaugebiet Atikokan.