Das Narrativ der Bullen ruht auf zwei Säulen: die Zins-Wende der Fed (Pivot) einerseits, ein soft landing (oder sogar "no landing") der US-Wirtschaft andererseits. Der Fed Pivot hat sich nach den heißen Inflations-Daten und den Aussagen zahlreicher US-Notenbanker zunächst einmal erledigt - bleibt also noch die Hoffnung auf das soft landing (oder no landing). Hier ist die Ausgangslage schwieriger: ein starker Arbeitsmarkt, aber zahlreiche Indikatoren (wie heute die US-Frühindikatoren mit dem zehnten Monatsrückgang in Folge) zeigen inzwischen klar nach unten für die Wirtschaft der USA. Und: ein solch schneller Zinsanhebungszyklus - das zeigt die Geschichte - wird mit extrem großer Wahrscheinlichkeit einen "Unfall" verursachen. Erst nach diesem Unfall wird die US-Notenbank dann wirklich umsteuern. Sollte es aber wieder Erwarten doch keinen Unfall geben, wird die US-Notenbank eben auch nicht umsteuern..

Hinweise aus Video:

1. EZB-Direktorin Schnabel: Märkte könnten Inflation unterschätzen

2. Aktien müssen harte Landung der Wirtschaft noch einpreisen

3. Newsletter-Anmeldung hier: https://finanzmarktwelt.de/newsletter/

Das Video "Fed Pivot und Soft Landing: Über die Bullen-These!" sehen Sie hier..