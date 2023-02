Der Traktorhersteller Deere wusste mit seinen Zahlen zum ersten Quartal zu überzeugen: Der Kurs zog nach übertroffenen Erwartungen um fast acht Prozent an. Angesichts einer starken Nachfrage nach Landmaschinen hob das Unternehmen sein diesjähriges Gewinnziel an - auf ein Niveau, das laut der JPMorgan-Analystin Tami Zakaria die Anleger weiter für die Aktie begeistern sollte.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen knüpfen am Freitag an ihren schwachen Vortag an. Die Zinssorgen sind wieder zurück und belasteten vor allem die Technologiebranche, weil die Anleger bei diesen wachstumsorientierten Werten für gewöhnlich noch sensibler darauf reagieren. Der Nasdaq 100 sackte zuletzt um 1,37 Prozent auf 12 271,53 Zähler ab. Er rutschte damit in der Wochenbilanz mit 0,3 Prozent ins Minus.

