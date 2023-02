BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - In der Debatte über eine möglichst schnelle Lieferung vieler Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine hat sich Finnlands Präsident Sauli Niinistö zurückhaltend geäußert. Finnland sei das einzige Land mit Leopard-Panzern, das nicht der Nato angehöre, und es habe eine sehr lange Grenze mit Russland, sagte Niinistö am Freitagabend in den ARD-"Tagesthemen". "Das heißt, unser Beitrag kann zahlenmäßig nicht sehr groß sein."

Finnland unterstütze die Ukraine weiter in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Invasion, sagte er. Doch sage man nie genau, was man ihr gebe. "Wir wollen nicht, dass unser Nachbar liest, was wir haben und was wir nicht mehr haben."