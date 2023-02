Der Landmaschinenhersteller Deere wusste mit seinen Zahlen zum ersten Quartal zu überzeugen: Der Kurs zog nach übertroffenen Erwartungen um 7,5 Prozent an. Angesichts einer starken Nachfrage hob das Unternehmen sein diesjähriges Gewinnziel an - auf ein Niveau, das laut der JPMorgan-Analystin Tami Zakaria die Anleger weiter für die Aktie begeistern sollte.

Am Vortag waren die Zinssorgen auch davon befeuert worden, dass sich zwei US-Notenbanker in Richtung wieder stärkerer Zinsanhebungen geäußert hatten. Mit dem Präsidenten der regionalen Fed in Richmond, Thomas Barkin, favorisierte am Freitag aber ein weiterer Währungshüter eine erneute Anhebung um 0,25 Prozentpunkte wie schon Anfang Februar. Eine im März gleichbleibend hohe Zinserhöhung gilt an den Märkten bereits als eingepreist.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben sich am Freitag mit unterschiedlichen Vorzeichen in das lange Wochenende verabschiedet. Bevor am kommenden Montag der Tag der Präsidenten gefeiert wird, waren Zinssorgen das bestimmende Thema. Vor allem im Technologiesektor reagierten die Anleger verstimmt. Allerdings konnten die wichtigsten Indizes ihre Verluste merklich reduzieren, der Dow Jones Industrial schaffte es sogar ins Plus.

