Britischer Premier will in München für mehr Hilfe für Ukraine werben

MÜNCHEN/LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Rishi Sunak will auf der Münchner Sicherheitskonferenz für verstärkte Hilfen für die Ukraine werben. Es gehe nicht nur um einen Sieg der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland, sondern auch darum, den Frieden zu gewinnen, werde Sunak in seiner Rede sagen, kündigte Downing Street in der Nacht zum Samstag an. Dafür sei eine Stärkung des Völkerrechts nötig. Sunak wolle sich zudem für eine neue Nato-Charta einsetzen, um die Ukraine vor einer künftigen russischen Aggression zu schützen - und ihr die Unterstützung zuzusichern, die sie langfristig brauche.

"Was in diesem Krieg auf dem Spiel steht, ist größer als die Sicherheit und Souveränität einer Nation", werde Sunak nach Angaben aus dessen Regierungssitz sagen. "Es geht um die Sicherheit und Souveränität jeder Nation." Der russische Angriff vor knapp einem Jahr sowie Moskaus "abscheuliche Kriegsverbrechen und seine unverantwortliche nukleare Rhetorik" seien eine umfassende Bedrohung für alles, "woran wir glauben", zitierte Downing Street weiter aus dem Redemanuskript. Kremlchef Wladimir Putin habe darauf gesetzt, dass die Unterstützung für die Ukraine nachlassen werde. "Aber wir haben ihm damals das Gegenteil bewiesen und wir werden ihm jetzt das Gegenteil beweisen", so Sunak.

Großbritannien ist einer der wichtigsten Waffenlieferanten der Ukraine und hat bisher 10 000 ukrainische Soldaten ausgebildet./bvi/DP/mis