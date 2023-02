Freiburg (ots) - Würde das Unternehmen nicht so stark mit Zuverlässigkeit, Luxusund fortschrittlicher Technik in Verbindung gebracht, hätten die Stuttgarternicht jene Preiserhöhungen am Markt durchsetzen können, die Basis für dieGewinnsteigerung waren. Gleichzeitig baute die Belegschaft die wenigenverfügbaren Elektronikbauteile in jene Autos ein, welche die höchsten Renditenabwarfen - zum Leidwesen jener Kunden, die keinen teuren Maybach wollten. Siemussten länger auf ihren kleinen Benz warten. Auch mit den Zulieferern ging mannicht immer fair um. Die starke Marktposition maximal auszureizen, ist aber keinRezept für die Zukunft. Kundschaft und Lieferanten sind nachtragend. Hochmutkommt vor dem Fall. https://www.mehr.bz/khs49mPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/59333/5444244OTS: Badische Zeitung

