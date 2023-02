PortAventura World setzt auf Wachstum innerhalb und außerhalb des Resorts und rechnet mit mehr als 5,3 Millionen Besuchern im Jahr 2023

TARRAGONA, Spanien, 17. Februar 2023 /PRNewswire/ -- PortAventura World hat seine längste Saison eröffnet, die fast 300 Tage dauern wird, und rechnet mit mehr als 5,3 Millionen Besuchern, nachdem im Jahr 2022 bereits 5,1 Millionen erreicht wurden. Der Ferienort, der seinen ersten Karneval an mehreren aufeinander folgenden Wochenenden nach dem Vorbild der Feste in Rio de Janeiro und Venedig feiern wird, hofft, in dieser Saison endgültig internationale Besucher zurückzugewinnen, wobei Schätzungen von bis zu einer Million Franzosen und einer halben Million Briten und Iren ausgehen.