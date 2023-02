Die furiose Kursrally der Infineon-Aktie fand ihren vorläufigen Höhepunkt Anfang des Monats. Die Aktie kratzte an der Marke von 37 Euro. Seitdem ging es tendenziell seitwärts. Das veritable Rally verlangt(e) nach einer Ruhepause sprich nach einer Konsolidierung.

Und so geht es für Infineon seit einigen Handelstagen seitwärts. Hierbei kristallisierte sich eine Handelsspanne heraus. Der nach wie vor intakte Aufwärtstrend nährt die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Bewegung. Allerdings mahnt das exponierte Kursniveau auch gleichzeitig zur Vorsicht…

Der obere Chart verdeutlicht die spannende Chartkonstellation. In den letzten Wochen kristallisierte sich eine Seitwärtsbewegung in den Grenzen 36,5 Euro bis 35 Euro immer deutlicher heraus. Die vergleichsweise enge Handelsspanne könnte ein Indiz dafür sein, dass das Aufwärtsmomentum nach wie vor intakt ist und bereits kleinere Rücksetzer zum (Wieder)Einstieg genutzt werden.

Obacht ist in der aktuellen Konstellation dennoch geboten, denn sollte es einmal deutlicher unter die 35 Euro gehen, dürfte es spannend werden.

Kurzum. Die Aktie befindet sich in einer wichtigen womöglich richtungsweisenden Phase. Der nächste nachhaltige Impuls könnte die Richtung für den nächsten Tage / Wochen vorgeben. Sollte es für Infineon über die 36,5 Euro gehen, würde sich für die Aktie die Tür in Richtung 38,5 Euro oder gar 40 Euro öffnen. Ein Rücksetzer unter die 35 Euro könnte hingegen eine Bewegung in Richtung 33 Euro / 32,5 Euro initiieren.