Die Aktie des Ölkonzerns sieht sich aktuell einer veritablen Konsolidierung ausgesetzt. Den Startschuss lieferten die Quartalszahlen des Ölmultis, die Chevron Ende Januar präsentierte. Seitdem ging es mehr oder weniger stetig bergab mit dem Aktienkurs.

Kürzlich läutete die Chevron-Aktie mit dem Bruch eminent wichtiger Unterstützungen eine neue Phase der Korrektur ein.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Chevron vom 20.01. hieß es unter anderem „[…] Um es kurz zu machen. Die Aktie orientierte sich in der Folgezeit zwar in Richtung 170 US-Dollar / 167 US-Dollar, doch die betreffende Zone geriet bislang nicht ernsthaft in Gefahr. Chevron gelang es, die Konsolidierung von der heißen Zone fernzuhalten. Allerdings gelang der Aktie auf der Oberseite auch noch nicht der erhoffte Befreiungsschlag. Aktuell ringt Chevron mit den 180 US-Dollar, doch erst ein Ausbruch der Aktie über die 190+ US-Dollar würde das Chartbild auf der Oberseite klären. Kurzum. In den letzten Tagen bewegte sich Chevron in den Begrenzungen 170 US-Dollar bis 180 US-Dollar seitwärts. Der Markt wartet offenkundig auf frische Impulse. Diese könnten in einer Woche mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen kommen.“.

Im Vorfeld der Zahlen verließ die Aktie die zuletzt thematisierte Seitwärtsbewegung und stieß über die 180 US-Dollar vor. Unmittelbar vor den Zahlen näherte sich Chevron mit großen Schritten den 190 US-Dollar. Seitdem bröckelt der Aktienkurs.

Mit dem Rücksetzer unter die 180 US-Dollar wurde das erste charttechnischen Porzellan zerschlagen. Danach gerieten die 170 US-Dollar / 167 US-Dollar in den Fokus.

Zwischenzeitlich sah es so aus, dass es Chevron gelingen könnte, in diesem Bereich eine Stabilisierung der Lage herbeiführen zu können. Doch dieses Szenario scheint nun vom Tisch zu sein, denn Chevron setzte zuletzt seinen Weg auf der Unterseite fort.

Der Rücksetzer unter die 167 US-Dollar ging mit dem bärischen Kreuzen der 200-Tage-Linie einher. Das Chartbild trübte damit insgesamt ein.

Aus charttechnischer Sicht droht nunmehr eine Ausdehnung der Korrektur bis in den Bereich von 153 US-Dollar. Diese Zone bot bereits im August / September 2022 eine gewisse Unterstützung. Nicht ausgeschlossen ist jedoch auch eine Bewegung in Richtung des markanten September-Tiefs 2022, das Chevron damals im Bereich von 140+ US-Dollar ausbaute. Mit Blick auf die Oberseite ist der Sachverhalt klar: Chevron muss über die 167 US-Dollar / 170 US-Dollar, um das Chartbild zu stabilisieren.