Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Das Unternehmen Biontech hat einen weiteren Schritt unternommen, um langfristig seine Krebsimpfungen auf mRNA-Basis auf den Markt bringen zu können. In Großbritannien sollen noch in diesem Jahr Studien an Tausenden Patienten beginnen, berichtet der "Spiegel". Derzeit würden die Impfstoffkandidaten, Krebsarten und Standorte dafür ausgewählt. Mit den britischen Partnern will Biontech erreichen, dass das Verfahren irgendwann Behandlungsalltag wird. "Wir glauben, dass dies in größerem Umfang für Patienten vor 2030 möglich sein wird", sagte Biontech-Chef Uğur Şahin dem Nachrichtenmagazin.

Wirtschaft Biontech will in Großbritannien Studien zu Krebsimpfung durchführen

