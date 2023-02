Barrick Gold musste in den letzten Wochen kräftig Federn lassen. Doch dieses Problem hat die Aktie nicht exklusiv. Goldproduzenten stehen seit Wochen in der Breite unter Druck.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 20.01. hieß es unter anderem „[…] Kurzzeitig gerieten auch die 20 US-Dollar in den Fokus des Handelsgeschehens, doch Barrick Gold drehte unmittelbar vor Erreichen der 20 US-Dollar wieder nach unten ab. Aus charttechnischer Sicht wäre es ideal, wenn es Barrick Gold gelingen würde, den aktuell zu beobachtenden Rücksetzer auf 18 US-Dollar zu limitieren. Knapp unterhalb von 18 US-Dollar verläuft die 200-Tage-Linie. Ein bärisches Kreuzen dieser Linie gilt es, zu verhindern. Sollte es hingegen noch einmal unter die 17,0 US-Dollar / 16,9 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Ein Vorstoß der Aktie über die 20 US-Dollar würde ihr die Tür in Richtung 22 US-Dollar öffnen. […]“.

In der Folgezeit wurde es spannend. Barrick Gold konnte zunächst den damals zu beobachtenden Rücksetzer im Bereich von 18,4 US-Dollar stoppen. Im Nachgang attackierte die Aktie noch einmal den Bereich um 20+ US-Dollar. In dieser Phase wäre es wichtig gewesen, wenn es Barrick Gold gelungen wäre, sich deutlich von den 20 US-Dollar abzusetzen. Doch es kam anders.

Erneute aufflammende Gewinnmitnahmen warfen die Aktie zurück. Es begann sich eine Doppeltopformation auszubilden. Mit dem Rücksetzer unter die 18,4 US-Dollar und dem Bruch des bis dahin zu beobachtenden Aufwärtstrends manifestierte sich die Doppeltopformation. Und noch immer wirkt diese nach. Die kürzlich von Barrick Gold vorgelegten Zahlen hatten nicht die Qualität, dem Kursverfall entgegenzuwirken.

Mit großer Vehemenz nähert sich Barrick Gold nun dem Unterstützungsbereich um 16 US-Dollar. Sollte die Zone nicht halten, wäre auch ein Durchmarsch in Richtung 14 US-Dollar nicht auszuschließen. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Eine Rückeroberung der 17 US-Dollar würde das charttechnische Lage stabilisieren.