Für Gold wurde es zum Wochenausklang noch einmal eng, ganz eng. Das Edelmetall steuerte mit großer Vehemenz den eminent wichtigen Preisbereich 1.820 US-Dollar / 1.800 US-Dollar an. Temporär drang Gold bereits in diese Zone ein.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Gold vom 16.02. hieß es unter anderem „[…] In den letzten Wochen riss Gold einige wichtige Unterstützungen. Vor allem die Preisbereiche um 1.900 US-Dollar und 1.870 US-Dollar sind vor diesem Hintergrund zu benennen. Und so nimmt so langsam, aber sicher, der Druck auf die zentrale Unterstützung um 1.820 US-Dollar / 1.800 US-Dollar zu. Ein Rücksetzer unter die 1.800 US-Dollar würde das Edelmetall weiter in Bedrängnis bringen. In diesem Fall wäre eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 1.740 US-Dollar / 1.730 US-Dollar nicht auszuschließen. Auf der Oberseite muss es für Gold darum gehen, die 1.870 US-Dollar zurückzuerobern, um so das Chartbild zu stabilisieren.“

Der Rücksetzer unter die 1.820 US-Dollar markiert bislang den Tiefpunkt der aktuell zu beobachtenden Korrektur. Dass Gold in diesem Bereich erste Gegenwehr zeigte, war eminent wichtig, wenngleich der Drops damit auf der Unterseite noch nicht gelutscht ist…

Gold erholte sich zunächst und tastete sich hierbei in den Bereich von 1.840 US-Dollar vor. So weit, so gut. Allerdings würde erst ein Vorstoß über die 1.870 US-Dollar die Lage etwas beruhigen. Die fundamentale Gemengelage bleibt angespannt. Und so dürften bis auf Weiteres die Preisbereiche um 1.870 US-Dollar und 1.800 US-Dollar im Fokus bleiben.