Wirtschaft Facebook will "Blauen Haken" gegen Bezahlung vergeben

San Francisco (dts Nachrichtenagentur) - Der Internetdienst Facebook will einen sogenannten "Blauen Haken" künftig gegen Bezahlung vergeben - und weitere Zusatzleistungen. Das teilte Facebook-Gründer Mark Zuckerberg am Sonntag mit, der auch Chef des Mutterkonzerns Meta ist.



In der kommenden Woche werde der Dienst "Meta Verified" starten. Es biete auch "zusätzlichen Schutz vor Identitätsdiebstahl" und "direkten Zugang zum Kundensupport". Mit dieser neuen Funktion gehe es darum, die Authentizität und Sicherheit der Dienste zu erhöhen.