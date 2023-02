Geywitz muss Baukosten senken

Straubing (ots) - Die Vorschläge der Baukostensenkungskommission liegen seiteinigen Jahren auf dem Tisch. Der Tenor der Fachleute lautet, weniger Materialeinzusetzen. Doch die Empfehlungen wurden von Geywitz' Vorgänger Horst Seehofer(CSU) genauso ignoriert wie von ihr. Überraschend ist, dass die Sozialdemokratintrotz aller Dramatik in ihrem Zuständigkeitsbereich das große Staatsprogramm fürbezahlbares Wohnen scheut. Denn bei den erreichten Kosten läuft auch das Mantra"bauen, bauen, bauen" ins Leere. Wenn der Staat oder an seiner StelleGenossenschaften das Bauen und Wohnen nicht massiv bezuschussen, läuftDeutschland in eine Wohnungsnot hinein, die den sozialen Frieden gefährdet.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122668/5444843OTS: Straubinger Tagblatt