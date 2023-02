DORTMUND (dpa-AFX) - Der deutsche Fußball-Nationalspieler Karim Adeyemi hat sich im Bundesliga-Spiel von Borussia Dortmund früh verletzt und droht, vorerst auszufallen. Der 21-Jährige musste am Sonntag beim Stand von 2:0 für den BVB gegen Hertha BSC nach 35 Minuten ausgewechselt werden. Der 21-Jährige zog sich bei seiner Torvorlage zum 2:0 eine Verletzung am Oberschenkel zu. "Er wird uns wahrscheinlich die nächsten Spiele nicht zur Verfügung stehen", sagte Trainer Edin Terzic beim Streamingdienst DAZN. "Das sieht natürlich nicht gut aus, aber warten wir erstmal ab. Wir hoffen, dass es nicht allzu lange dauern wird, bis er zurückkommt."

Eine Diagnose und Angaben zur möglichen Ausfallzeit dürften genaue Untersuchungen in den nächsten Tagen bringen. Terzic umarmte den Offensivspieler, bevor dieser gestützt von zwei Betreuern in die Kabine geführt wurde. "Es schaut wohl ein bisschen danach aus", sagte BVB-Kapitän Marco Reus auf die Frage, ob Adeyemi eine Muskelverletzung erlitten habe. "Jetzt müssen wir abwarten, wie die Ergebnisse aussehen."

Adeyemi hatte zuvor das 1:0 sehenswert mit der Hacke selbst erzielt und das zweite Dortmunder Tor durch Donyell Malen stark vorbereitet. "Es war ein schmerzhafter Assist, aber natürlich wichtig in der Situation", sagte Terzic. Direkt nach der Vorlage griff Adeyemi sich an den hinteren linken Oberschenkel und ging im Strafraum mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden. Nach einer kurzen Behandlungspause humpelte der zuletzt formstarke Adeyemi vom Platz, für ihn kam Jamie Bynoe-Gittens in die Partie./the/DP/zb

Die Borussia Dortmund Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 4,28EUR gehandelt.