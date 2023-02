Die Highlights von BingX auf der European Blockchain Convention in Spanien

BARCELONA, Spanien, 20. Februar 2023 /PRNewswire/ -- BingX , eine der führenden Krypto-Börsen, freut sich, sein Sponsoring und seine Teilnahme an der diesjährigen Ausgabe 2023 der European Blockchain Convention bekannt zu geben, die vom 15. bis 17. Februar in Barcelona stattfindet. Dieses Jahr ist die fünfte Edition dieses globalen Events, welches aus dreitätigen Aktivitäten besteht und bei denen sich mehr als 200 Speaker aus der ganzen Welt auf der größten Veranstaltung der Blockchain-Branche in Spanien versammeln.