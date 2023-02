Arctech stärkt die Energieunabhängigkeit Litauens

Kretinga, Litauen (ots/PRNewswire) - Arctech, der weltweit führende Anbieter von

Nachführ-, Gestell- und BIPV-Lösungen, hat einen Vertrag über die Lieferung

einer 78,8-MW-SkyLine-Solarnachführlösung mit dem dänischen Projektentwickler

für erneuerbare Energien European Energy in Litauen unterzeichnet. Dies ist der

erste Schritt des Unternehmens in diesem Land, das damit ein 400-MW-Portfolio in

der Region erreicht. European Energy entwickelt, baut und betreibt Wind- und

Solarparks auf der ganzen Welt. Seit seiner Gründung im Jahr 2004 hat das

kreative Unternehmen 2 GW Wind- und PV-Anlagen errichtet.



Das Projekt befindet sich in Kretinga, Litauen, einem der wichtigsten

Solarstandorte des Landes. Nach Angaben der Internationalen Agentur für

erneuerbare Energien verfügte das baltische Land Ende 2020 über eine

installierte Solarstromleistung von 148 MW. Das Land ist in hohem Maße von

Energieeinfuhren abhängig. Ein Plan zur Energieunabhängigkeit bis 2050 sieht den

groß angelegten Einsatz erneuerbarer Energiequellen vor.