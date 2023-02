KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zur Münchener Sicherheitskonferenz:

"China wird mit seiner Friedensinitiative offenbar für die nationale Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine eintreten. Peking weiß um die Friedenssehnsucht der Menschen in Europa. Wenn Russland seine Truppen dann doch nicht abzieht, hat China es dem Anschein nach wenigstens versucht. Für den Westen kommt es deshalb jetzt darauf an, Peking sichtbar daran zu messen, ob es seinen Einfluss auf Putin tatsächlich dazu nutzt, dass er aus der Ukraine abzieht - und zwar unter Aufgabe aller beanspruchten Gebiete."