"Oft sind es gerade gut integrierte Migranten, die einen härteren Umgang des Staates mit Flüchtlingen ohne Bleiberecht oder integrationsunwilligen Straftätern fordern. Sie fürchten um ihren eigenen, durch harte Arbeit erworbenen Ruf und leiden in den Problemvierteln deutscher Großstädte besonders unter dem oft zu nachsichtigen Umgang der Justiz mit einer Minderheit junger, gewaltbereiter Migranten. Ob ein Kurswechsel in der Migrationspolitik aber so weit gehen soll, wie die grünen Realos fordern, sei dahingestellt. Eine Debatte darüber ist jedoch zweifellos nötig. Denn zeigt sich die Politik weiterhin unfähig, Migration besser zu steuern und Integration stärker durchzusetzen, droht die Stimmung in der Bevölkerung gegenüber weiterer Zuwanderung irgendwann zu kippen."/yyzz/DP/men