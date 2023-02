FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hängepartie auf erhöhtem Kursniveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Rosenmontag fortsetzen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Handelsstart 0,4 Prozent höher auf 15 540 Punkte. Seit mehr als zwei Wochen pendelt der Leitindex um die Marke von 15 400 Zählern. Am 9. Februar hatte der Dax dabei den höchsten Stand seit rund einem Jahr erreicht.

Die Wahrscheinlichkeit für kurzfristige Gewinnmitnahmen sei nach wie vor gegeben, erklärt Analyst Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel. Der im November eingeschlagene Aufwärtsmodus sei jedoch unverändert intakt, der Experte schrieb von einem "Festbeißen" des Dax auf erhöhtem Niveau.

An konjunkturellen Impulsen mangelt es derweil zum Wochenbeginn und auch der US-Aktienmarkt wird keine Orientierung bieten, da an der Wall Street an diesem Montag nicht gehandelt wird. Auch der Reigen der Geschäftsberichte von börsennotierten Unternehmen nimmt erst im weiteren Wochenverlauf wieder Fahrt auf./bek/mis

Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 15.520PKT gehandelt.