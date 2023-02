ARTiSTORY veranstaltet in Zusammenarbeit mit der National Gallery in London den Nachmittagstee ,,Season of Impressionists" für das Fairmont Singapore.

SINGAPUR, 20. Februar 2023 /PRNewswire/ -- ARTiSTORY, die National Gallery in London und das Anti:dote im Fairmont Singapur präsentieren mit Season of Impressionists , einen Nachmittagstee zum Thema Sonnenblumen, der inspiriert von den Werken des postimpressionistischen niederländischen Malers Vincent van Gogh - der erste in einer vierteiligen Serie von kunstinspirierten Nachmittagstees sein wird.

Vom 3. März bis zum 2. April 2023 ist der Season of Impressionists Afternoon Tea ein Schmaus für Augen und Gaumen, mit herrlich innovativen kulinarischen Kreationen, inspiriert von einem von Van Goghs bemerkenswertesten Werken: Den Sonnenblumen aus dem Jahr 1888. Chef-Patissier Yong Ming Choong und der leitende Sous Chef Jacky Lai haben dieses berühmte Meisterwerk mit einer Reihe köstlicher Leckerbissen in Form von Sonnenblumen neu interpretiert, die zusammen mit einem speziell kreierten Cocktail und Mocktail in der schicken Umgebung von Anti:dote genossen werden können.

Yizan He, Geschäftsführer und Mitbegründer von ARTiSTORY, sagte: „Gemeinsam mit dem Fairmont Singapore freuen wir uns, den Gästen in Singapur mit dem Nachmittagstee zum Thema Sonnenblumen ein einzigartiges Erlebnis zu bieten. Die Gäste werden die Artefakte der Galerie durch das Essen und die exquisite Dekoration des Restaurants wahrnehmen können, während gleichzeitig der F&B-Branche Inspirationen für ein größeres und unverwechselbares Restauranterlebnis geliefert werden."

,,Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem Fairmont Singapore und die Ausdehnung der Markenreichweite der National Gallery London. Das Design und die Inspiration für die angebotenen Speisen und Getränke sind von Weltklasse, was mit der Qualität und Herkunft unserer erstaunlichen westeuropäischen Kunstsammlung hier am Trafalgar Square in London, England zusammenhängt," so Judith Mather, Direktorin zuständig für Markenlizenzierung der National Gallery, London.

,,Wir freuen uns, diesen besonderen Nachmittagstee anbieten zu können, der von Van Goghs Sonnenblumen inspiriert worden ist. Wir hoffen, dass wir mit der Kreativität und dem kulinarischen Flair unseres talentierten Küchenteams eine neue und anderweitige Wertschätzung für dieses berühmte Kunstwerk durch das Essen vermitteln können. Wir sind davon überzeugt, dass diese Zusammenarbeit unserem bereits beliebten Afternoon Tea at Anti:dote einen künstlerischen Anstrich geben wird, um den Gästen ein noch faszinierenderes und unvergessliches Erlebnis zu bieten", so Robert Strasser, Hotelmanager des Fairmont Singapore und Swissôtel The Stamford.