FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte etwas Schwung vom Freitagnachmittag zunächst in die neue Woche mitnehmen. Knapp eine Stunde vor dem Handelsbeginn am Rosenmontag signalisiert der X-Dax als außerbörslicher Indikator ein Plus von 0,3 Prozent auf 15 536 Punkte.

Nach seinem Jahreshoch vor zwei Wochen bei 15 658 Punkten trat der Dax zuletzt etwas auf der Stelle - vor allem wegen der in den USA wieder hochgekochten Zinssorgen. Der EuroStoxx 50 ließ sich weniger beirren und schaffte am Donnerstag einen weiteren Höchststand seit dreizehn Monaten. Der Auswahlindex der Eurozone wird am Montag 0,2 Prozent erholt vom schwächeren Freitag erwartet.