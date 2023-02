NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 123 auf 145 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Gasekonzern sei ein wichtiger Profiteur des Energiewandels, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Schätzungen und das Kursziel aufgrund besserer Volumen- und Subventionserwartungen./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2023 / 17:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Air Liquide Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 149,8EUR gehandelt.



Rating: Neutral

Analyst: Goldman Sachs

Kursziel: 145 Euro