NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran von 160 auf 165 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz des herrschenden Gegenwinds hätten seine operativen Gewinnerwartungen (Ebita) Bestand, betonte Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie dürfte in den kommenden 12 bis 24 Monaten wegen der Erholung im zivilen Luftverkehr anziehen. Der starke Cashflow mache Kapitalrückflüsse wahrscheinlich./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2023 / 00:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2023 / 00:51 / GMT

Die SAFRAN Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 136,9EUR gehandelt.