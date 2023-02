Vanadium Resources ernennt sehr erfahrenen General Manager Operations

Vanadium Resources Limited (ASX: VR8; DAX: TR3) ("VR8" oder "das Unternehmen") freut sich, mitteilen zu können, dass Alex Oehmen als General Manager Operations gewonnen werden konnte. Er ist eine sehr erfahrene Führungskraft und wird ab dem 20. Februar 2022 für die Entwicklung und den Betrieb des Steelpoortdrift-Vanadiumprojekts in Südafrika verantwortlich sein.

Alex Oehmen verfügt über mehr als 40 Jahre Branchenerfahrung in den Bereichen Ressourcen, Mineralienverarbeitung und Maschinenbau und hat nachweisliche Erfolge bei der Leitung von Vanadium- und Stahlproduktionsbetrieben in der Region Bushveld in Südafrika vorzuweisen.

Zu seinen Qualifikationen gehören:

- Bachelor of Engineering (Metallurgie) an der Universität Pretoria im Jahr 1982; und

- Master of Business Leadership an der UNISA im Jahr 2000.

Alex Oehmen hatte eine Reihe von Funktionen inne, darunter General Manager Operations, General Manager Vanadium Products, Operations Manager, Assistant Manager Steel Making, Manager Continuous Casting, Production Engineer und andere verwandte Funktionen in der Vanadium-, Stahl- und Legierungsindustrie.

In jüngerer Zeit war Alex Oehmen Betriebsleiter bei Bushveld Minerals Ltd ("Bushveld") in Bushvelds Vanchem-Betrieb und General Manager Operations bei Vanchem Vanadium Products (Pty) Ltd ("Vanchem") vor dessen Übernahme durch Bushveld, dessen Betrieb sich auf demselben geologischen und mineralogischen Terrain befindet wie das Steelpoortdrift-Projekt im Bushveld-Komplex in Südafrika. Während seiner Tätigkeit bei Bushveld und Vanchem war Oehmen für den Betrieb und die Produktion verschiedener Vanadiumprodukte verantwortlich, darunter Vanadiumpentoxidflocken, Ferrovanadium und verschiedene Vanadiumchemikalien. Außerdem war er für die Vermarktung von Vanadiumprodukten auf nationalen und internationalen Märkten zuständig.