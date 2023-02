B+S Banksysteme: Verbesserung in Q2 kann Gewinnwarnung nicht verhindern

Nach dem schwachen Start in das laufende Geschäftsjahr habe B+S Banksysteme laut SMC-Research im zweiten Quartal sowohl die Umsatzsituation als auch die Ergebnisqualität deutlich verbessern können. In Summe der ersten sechs Monate verbleiben aber dennoch nach Angabe des Researchhauses ein Umsatzrückgang um 8 Prozent (auf 5,2 Mio. Euro), ein um 83 Prozent niedrigeres EBIT (0,04 Mio. Euro) und ein geringfügig negatives Halbjahresergebnis.

Die Zielsetzung für dieses Jahr, die einen kräftigen EBIT-Anstieg bis in den siebenstelligen Bereich vorgesehen habe, sei damit in weite Ferne gerückt und deswegen Ende Januar in einer Gewinnwarnung widerrufen worden. Nun beschränke sich B+S lediglich auf die Aussage, eine positive Entwicklung zu erwarten.

Auch die Analysten haben ihre Schätzungen reduziert, was sich in Kombination mit dem marktbedingt höheren Diskontierungszins in einer deutlichen Abwärtsrevision ihres Kursziels niedergeschlagen habe. Dieses liege nun bei 3,60 Euro (bisher: 4,30 Euro), was aber in Relation zum aktuellen Börsenkurs noch immer ein hohes Kurspotenzial im dreistelligen Bereich bedeute. Dieses Potenzial beruhe auf der Annahme, dass B+S die Ergebnisdelle spätestens mit dem Vollzug der geplanten Restrukturierungsmaßnahme schon in den kommenden Wochen überwunden haben und dass sich die gute Auftragssituation schon ab dem zweiten Halbjahr in einer Rückkehr auf den Wachstumspfad bemerkbar machen werde.

Auf der Grundlage dieser Annahme bestätigen die Analysten das Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 20.02.2023 um 9:10 Uhr)

Die B+S Banksysteme Aktie wird aktuell mit einem Plus von +20,68 % und einem Kurs von 1,780EUR gehandelt.