Herzlich willkommen zu CMC Espresso! In diesem Video widmen wir uns einer sehr überraschenden Entwicklung im Finanzmarkt: Warren Buffett, eine der bekanntesten und erfolgreichsten Investoren weltweit, hat sich plötzlich umentschieden. Was hat diese Entscheidung zu bedeuten und welche Auswirkungen wird sie auf den Markt haben? Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst bei CMC Markets, teilt uns seine Analyse und Einschätzung zu diesem Thema mit. Lasst uns jetzt gemeinsam in die Analyse eintauchen und uns mit diesem wichtigen Thema auseinandersetzen.