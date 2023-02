Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 20.02.2023

Kursziel: GBp180

Kursziel auf Sicht von: 12 months

Letzte Ratingänderung: 25.05.2022 (previously: Add)

Analyst: Simon Scholes



Abstract:

DEC reported a hedged adjusted EBITDA margin of 50% for 2022 (2021: 50%) - the fifth year in a row in which this figure has been at or above the 50% mark. Including the recent acquisition of assets from Tanos Energy Holdings, we calculate that 83% of DEC's 2023 natural gas production (gas accounts for 88% of output) is hedged at USD3.42/MMbtu - USD0.26/MMBtu above the average level of the futures strip. Last year 90% of production was hedged at USD3.24/MMBtu - USD3.40/MMBtu below the futures strip. Operating costs should fall in 2023 due to below average base lease operating expenses at the acquisition, synergies between the acquisition and nearby DEC assets, and because both production taxes and 3rd party gathering and transportation costs are linked to the commodity price. We expect a positive swing in the realised hedging result as well as lower operating costs to push adjusted EBITDA above the 2022 level and the margin again to reach 50%. Meanwhile, for good measure the stock is currently yielding 14.0%. We maintain our Buy recommendation at an unchanged price target of GBp180.



Zusammenfassung:

DEC meldete für 2022 eine abgesicherte bereinigte EBITDA-Marge von 50% (2021: 50%) - das fünfte Jahr in Folge, in dem dieser Wert bei oder über der 50%-Marke lag. Unter Berücksichtigung des kürzlich erfolgten Erwerbs von Assets von Tanos Energy Holdings haben wir berechnet, dass 83% der Erdgasproduktion von DEC im Jahr 2023 (88% der Produktion entfallen auf Gas) zu USD3,42/MMBtu abgesichert sind - USD0,25MMBtu über dem durchschnittlichen Niveau der Futures-Kurve. Im vergangenen Jahr waren 90% der Produktion zu USD3,24/MMBtu abgesichert - USD3,40/MMBtu unter der Futures-Kurve. Die Betriebskosten dürften 2023 sinken, da die operativen Leasingaufwendungen bei der Akquisition unter dem Durchschnitt liegen, Synergien zwischen der Akquisition und den nahe gelegenen DEC-Anlagen entstehen und sowohl die Produktionssteuern als auch die Sammel- und Transportkosten durch Dritte an den Rohstoffpreis gekoppelt sind. Wir gehen davon aus, dass ein positiver Swing im realisierten Hedging-Ergebnis sowie niedrigere Betriebskosten das abgesicherte bereinigte EBITDA in diesem Jahr weiter nach oben treiben und die Marge wieder 50% erreichen wird. Darüber hinaus bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 14,0%. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von GBp180 bei.

