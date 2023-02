Die Rally der letzten Wochen könnte man als Powell-Rally bezeichnen: der Fed-Chef mutierte gewissermaßen von Paul Volcker zu Arthur Burns und signalisierte mit Begriffen wie "Disinflation" den Märkten, dass er gegen eine weitere Lockerung der financial conditions nichts einzuwenden habe. Alle anderen Fed-;Mitglier hingegen äusserten sich viel hawkisher, vor allem nach den heißen Wirtschaftsdaten (US-Einzelhandelsumsätze) und Inflations-Daten (CPI und Erzeugpreise) in der letzten Woche. Fed-Chef Powell hattte bei seiner letzten Pressekonferenz explizit auf das FOMC-Protokoll hingewiesen (das am Mittwoch kommt) auf die Frage, ob die US-Notenbank einen Pivot mache. Am Freitag wichtig dann die PCE-Inflationsdaten. Am heutigen US-Feiertag dürfte es dagegen wieder sehr ruhig zugehen..

