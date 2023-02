Die Mercedes-Benz-Aktie (ISIN: DE0007100000) befindet sich bereits seit Monaten in einer starken Aufwärtsbewegung. Notierte die Aktie noch im Oktober 2022 bei 52 Euro, so wird sie derzeit bei 75,40 Euro um 45 Prozent teurer gehandelt. In der Vorwoche sorgten die über den Erwartungen liegenden Umsatz- und Gewinnzahlen und das angekündigte Aktienrückkaufprogramm trotz des verhaltenen Ausblicks für einen zusätzlichen Kursschub.

Erfüllen sich die positiven Erwartungen der Experten, die die als stark unterbewertet eingestufte Mercedes-Benz-Aktie nach den Zahlen mit Kurszielen von bis zu 90 Euro (JP Morgan Chase) zum Kauf empfehlen, dann könnte sich die Rally noch weiter fortsetzen. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Erträge erzielen, wenn die Aktie in Kürze zumindest wieder ihr 52-Wochenhoch bei 77,65 Euro erreicht.