Absturz der Preise Erbschaftssteuer spült Immobilien auf den Markt? Immobilienexperte gibt einen Ausblick auf 2023 (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Aufgrund einer weitreichenden Änderung im Jahressteuergesetz

wird sowohl das Schenken als auch das Erben ab 2023 teurer. Dieser Umstand

könnte viele Menschen dazu veranlassen, teure Erbschaften wie Immobilien zu

veräußern. Doch inwieweit wirken sich die Gesetzesänderungen im nächsten Jahr

wirklich auf den Immobilienmarkt aus?



"Die vermeintlich geringfügigen Anpassungen haben es in sich: Ich erwarte, dass

etliche Menschen geerbte Immobilien verkaufen müssen - oder aber, dass viele

voreilig verkaufen, weil sie befürchten, es könnte zu höheren Belastungen für

sie oder ihre zukünftigen Erben kommen", sagt Thorsten Bader. Die Folge seien

sinkende Preise - besonders bei großen Häusern in guten Lagen. Mit seinem Team

hochkarätiger Experten stellt er eine Plattform rund um die Immobilienbranche

zur Verfügung und setzt sich täglich mit den aktuellen Entwicklungen am

Immobilienmarkt auseinander. In diesem Artikel nimmt er die Änderungen im

Jahressteuergesetz unter die Lupe und gibt einen Ausblick, welchen Einfluss sie

2023 auf die Immobilienbranche nehmen könnten.